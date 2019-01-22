В Санкт-Петербурге горит здание Арбитражного суда

Здание Арбитражного суда горит во вторник, 22 января, в Санкт-Петербурге. Согласно последней информации осведомленных источников, возгорание произошло на пятом этаже дома на Суворовском проспекте.

Представитель городского управления МЧС отметил, что сообщение о пожаре поступило в 9.30. Из здания Арбитражного суда были экстренно эвакуированы сто человек, передает сегодня РИА "Новости"

К настоящему моменту специалистам удалось локализовать пламя на площади 20 квадратных метров. Активные работы на месте происшествия продолжаются. Источники уточняют, что сейчас эксперты устанавливают точную причину случившегося.