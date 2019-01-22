В Новой Москве из-за угрозы взрыва эвакуирована школа

Во вторник, 22 января, одну из школ в Новой Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва. Соответствующую информацию сегодня предоставил осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

Речь идет о школе № 2073, которая находится в поселке Кленово. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве, которое якобы находится в здании.

Как сообщает ТАСС, были экстренно эвакуированы 300 учеников и 32 сотрудника учебного заведения. Все они в настоящий момент находятся в ДК неподалеку. Сейчас специалисты проверяют информацию о минировании школы, а также устанавливают личность звонившего.