При пожаре на двух кораблях в Черном море погибли 14 человек
22 января 2019, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Жертвами пожара, вспыхнувшего на двух кораблях в районе Керченского пролива, стали 14 человек. В экстренных службах Крыма отметили, что судьба еще нескольких моряков в настоящий момент неизвестна.
Специалисты работают на месте случившегося. Ранее в Росморречфлоте сообщили, что операция в Черном море переведена из разряда спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых людей уже нет, передает ТАСС. Уточняется, что 14 человек удалось спасти.
Напомним, возгорание судов произошло накануне вечером в 16 морских милях от побережья Краснодарского края. Оба корабля следовали под флагом Танзании.