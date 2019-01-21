Расселение жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома пройдет поэтапно

Об этом рассказал сегодня, 21 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он подчеркнул, что в первую очередь, как и предполагалась, переедут жители 7 и 8 подъездов дома по проспекту Карла Маркса. 164. В Челябинской области создана рабочая группа по расселению дома и оказанию помощи жильцам.

В рабочую группу входят руководители области, министерства строительства, администрации Магнитогорска. Губернатор попросил местные власти также помочь людям устроить детей в дошкольные и школьные учреждения.

На данный момент времени жилье приобрели три семьи.

Рабочая группа разработает «дорожную карту», которая будет представлена на утверждение правительству Челябинской области.