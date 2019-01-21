Десять моряков погибли в результате пожара на судах в Керченском проливе
21 января 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]
В результате пожара, произошедшего на двух кораблях под флагом Танзании на подходах к Керченскому проливу в Черном море, погибло десять человек. Еще четырнадцать моряков удалось спасти.
В Черном море на подходах к Керченскому проливу загорелись два судна под флагом Танзании – танкер «Канди» и газовоз «Маэстро». Экипаж судов составлял 17 и 14 человек соответственно. Морякам пришлось прыгать с кораблей в воду, чтобы спастись от огня.
«Четырнадцать моряков спасены. Из воды поднято десять тел», - сообщили в пресс-службе Росморречфлота, который руководит спасательной операцией. Таким образом, к настоящему моменту остается неизвестной судьба еще семерых моряков, сообщает РИА Новости.
Крымские медики заявили о готовности принять пострадавших в результате пожара. «В больницы Крыма пока никто не поступал. Спасательные работы на месте продолжаются. Наши больницы и скорая готовы», - заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.