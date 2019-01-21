В Керченском проливе загорелись два корабля

В понедельник вечером в Керченском проливе загорелись два судна – танкер и газовоз, оба под флагом Танзании. Экипажам кораблей пришлось прыгать в воду. Проводится операция по спасению моряков и тушению пожара.

В Керченском проливе горят корабли «Канди» и «Маэстро», оба под флагом Танзании. Пожар вспыхнул при перекачке топлива с одного судна на другое. Экипажам, состоящим из граждан Индии и Турции, пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня.

Операцию по спасению 31 моряка с загоревшихся кораблей проводит аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов». Спасатели подняли на борт тело одного погибшего моряка, еще пятеро моряков спасены. В общей сложности в спасательной операции принимают участие семь судов разного класса, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось за границами 12-мильной зоны, на подходах к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Газовоз «Маэстро» следовал из турецкого порта Зонгулдак. «Судоходство в Керченском проливе осуществляется в штатном режиме. Пожар на судах в Черном море не повлиял на процедуру прохождения других судов», - уточнил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.