БТР сорвался в ущелье в Абхазии, погибли трое российских военных

Из-за падения БТР-80 в ущелье в Абхазии погибли трое российских военнослужащих. Соответствующую информацию днем в понедельник, 21 января, предоставили в пресс-службе Южного военного округа.

Известно, что еще двое военных пострадали, их экстренно эвакуировали в окружной военный госпиталь. Происшествие случилось 18 января, когда колонна боевой техники следовала с горного полигона Цабал к пункту постоянной дислокации. Авария случилась на сложном участке дороги, передает РИА "Новости"

В настоящий момент рассматриваются несколько версий случившегося. Согласно одной из них, БТР упал в ущелье из-за технической неисправности. Не исключается, однако, что водитель не справился с управлением.