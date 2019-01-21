Из бутика в Москве похитили шубу, равную цене квартиры

Злоумышленники на днях похитили из московского бутика невероятно дорогую шубу. Согласно последней информации осведомленных источников, стоимость мехового изделия равна цене квартиры в столице.

Речь идет о бутике, расположенном на Петровке. Подчеркивается, что шуба, которая была украдена из магазина, оценивается в 5,4 миллиона рублей.

Как сообщает сегодня утром Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, пропажу обнаружили 19 января. По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.