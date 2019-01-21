В центре Москвы мужчина открыл огонь по своим похитителям

В центре Москвы мужчина расстрелял злоумышленников, которые похитили его и вымогали у него деньги. Согласно последней информации, преступники требовали, чтобы человек отдал им 20 миллионов рублей.

Мужчина, однако, смог вырваться и сесть в свою бронированную иномарку, откуда он и открыл огонь по обидчикам, сообщает телеканал РЕН ТВ . Подчеркивается, что стрельба велась из пистолета. После этого мужчина начал таранить машину злоумышленников, вследствие чего один из них был зажат в салоне.

В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.