В Одинцово автомобиль рухнул с третьего этажа многоярусной парковки

Внедорожник, в салоне которого находились два человека, упал с третьего этажа парковки ТЦ в подмосковном Одинцово. Есть пострадавший, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. Таксист влетел в пруд в Московской области

"Водитель легкового автомобиля Range Rover Freelander-2 не справился с управлением и выехал с третьего яруса парковки возле ТЦ "О'Парк" в Одинцове", - рассказали журналистам в ведомстве.

Как передает РИА Новости, за рулем автомобиля, упавшего в воскресенье с высоты третьего уровня, была 53-летняя женщина. В результате ДТП пострадал мужчина - пассажир внедорожника.