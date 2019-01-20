В Чечне более 120 тысяч человек остались без электричества

Из-за неисправности электротехнического оборудования более 120 тысяч жителей Урус-Мартановского района Чечни остались без электроснабжения, сообщила пресс-служба Министерства энергетики РФ.

Авария произошла из-за обрыва шлейфа фазы «А» от высокочастотного заградителя к линейному разъединителю. Защитные датчики отключили высоковольтную линию.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители Урус-Мартановского района (около 122500 человек). Мощность отключенных потребителей – 29 МВт. Температура наружного воздуха +8 градусов. Ведутся аварийно-восстановительные работы», - говорится в сообщении Минэнерго.