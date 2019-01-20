Пожар в Куршевеле унес жизни двоих человек
20 января 2019, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Два человека погибли, еще 22 получили тяжелые ранения при пожаре в ночь на воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французском департаменте Савойя. Об этом сообщает РИА Новости.
Возгорание произошло в воскресенье около 04:30 по парижскому времени (06:30 мск) на двух этажах здания, где проживали около 60 сезонных работников, в том числе иностранцев.
Прибывшие на место спасатели незамедлительно эвакуировали всех находящихся в здании. С огнем боролись свыше 70 пожарных. Пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов.
Пострадавшие были экстренно госпитализированы. В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания. Над разбором ЧП работают сотрудники жандармерии и прокуратуры.
Incendie à Courchevel: "Les gens ont sauté par les balcons", réagit un commerçant présent sur les lieux pic.twitter.com/UQEUXFRrqL— BFMTV (@BFMTV) 20 января 2019 г.