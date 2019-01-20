Пожар в Куршевеле унес жизни двоих человек

Два человека погибли, еще 22 получили тяжелые ранения при пожаре в ночь на воскресенье на горнолыжном курорте Куршевель во французском департаменте Савойя. Об этом сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в воскресенье около 04:30 по парижскому времени (06:30 мск) на двух этажах здания, где проживали около 60 сезонных работников, в том числе иностранцев.

Прибывшие на место спасатели незамедлительно эвакуировали всех находящихся в здании. С огнем боролись свыше 70 пожарных. Пожар удалось потушить лишь спустя несколько часов.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы. В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания. Над разбором ЧП работают сотрудники жандармерии и прокуратуры.



