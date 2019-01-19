В Крыму задержан молодой гражданин Украины, пытавшийся проникнуть на полуостров

Гражданин Украины был задержан на границе с Крымом при попытке незаконно проникнуть на полуостров. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе погрануправления ФСБ России.

Отмечается, что в темное время суток задержан был гражданин Украины 1992 года рождения, у него не было при себе документов. Как уточняет РИА "Новости" , задержание было произведено неподалеку от многостороннего автомобильного пункта пропуска "Джанкой".

Уточняется, что молодой человек привлечен к административной ответственности за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания в данной зоне и передвижения в ней.