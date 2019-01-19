В Москве угнали иномарку за 7 миллионов рублей

На западе Москвы в минувшую пятницу, 18 января, неизвестный злоумышленник похитил иномарку. Согласно последней информации столичного главка полиции, ущерб составил более 7 миллионов рублей.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Автомобиль был припаркован рядом с домом под номером 36 на Филевском бульваре. Как уточняет сегодня ТАСС, машина находилась в лизинге. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают угонщика.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса РФ "Кража в особо крупном размере".