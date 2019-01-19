Коллекция комиксов стоимостью почти 1,5 миллиона долларов украдена

Похищенная коллекция комиксов о Бэтмене насчитывала почти 450 комиксов, среди которых были очень редкие и старые издания, вплоть до 40-х годов. Владелец надеется, что комиксы ещё можно вернуть.

Свою дорогостоящую коллекцию комиксов про Бэтмена Рэнди Лоуренс хранил на закрытом складе в городе Бока-Ратон в штате Флорида, передаёт РИА Новости. Пропажу несчастный владелец обнаружил 9 января, после чего незамедлительно обратился в полицию. Сам Лоуренс считает, что позариться на коллекцию мог рабочий, который устранял протечку в складе и видел, как Рэнди выгружал коробки; в процессе работы мужчины разговорились о комиксах.

Отмечается, что замок на складе цел, но внутри коробки передвинуты, а с крыши свисает провод. Полицейские начали смотреть записи с камер видеонаблюдения, а пострадавший Лоуренс решил в это время обратиться за помощью к людям. Он выложил объявление, где попросил сообщить ему, если о коллекции станет хоть что-то известно.

"Эта коллекция была моим детищем, я так усердно работал и отказывал себе во многом так долго, чтобы собрать ее, поэтому такая потеря для меня - ужасный удар ... Мне очень нужно, чтобы вы были внимательны. Рано или поздно кому-то может поступить предложение купить их", - пишет Рэнди.