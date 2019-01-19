Грунт второй раз за неделю просел на Ферганской улице в Москве

Грунт просел на Ферганской улице в Москве уже во второй раз на этой неделе. Согласно последней информации, предоставленной сегодня осведомленными источниками, в настоящий момент участок улицы перекрыт.

Как сообщается в субботу на официальной страничке Московского транспорта в социальной сети Twitter , транспорт не ходит от Сурского проезда до улицы Академика Срябина. Автомобилистов просят обратить на это внимание и выбирать пути объезда данного района.

Напомним, первый случай проседания грунта на Ферганской улице в столице около дома под номером 2 произошел 15 января. Движение было перекрыто в течение всего дня.