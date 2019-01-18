Житель Уфы чудом выжил после падения с 9 этажа в вентиляционную шахту

Житель Уфы чудом выжил после падения с девятого этажа в вентиляционную шахту. Спасателям, которые прибыли на место происшествия, пришлось разобрать часть кирпичной кладки, чтобы вытащить мужчину.

Как сообщается сегодня в пресс-службе Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, крики мужчины услышала местная жительница, которая гуляла с собакой. Она незамедлительно вызвала на место спасателей и бригаду "скорой помощи".

Впоследствии выяснилось, что 29-летний пострадавший пролетел 29 этажей, однако не получил ни единой травмы – только общее переохлаждение организма. Сотрудники аварийной бригады заявили, что мужчина "родился в рубашке", передает телеканал "Звезда".