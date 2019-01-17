//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
- Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале
- Ксения Собчак снова влипла из-за своего языка, на сей раз в расистский скандал
- СМИ озвучили суммы гонораров Марата Башарова
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
Госпитализированная при пожаре в бизнес-центре в Перми женщина родила
17 января 2019, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Перми на улице Монастырской произошел пожар в офисном здании. От задымления пострадали 14 человек, шестеро из них были госпитализированы, в том числе – беременная женщина, у которой начались роды.
«Сообщение о задымлении на третьем этаже офисного здания на лице Монастырская, 12-А, поступило на пульт пожарной охраны в 14.10 (12.10 мск). Всего было эвакуировано 14 человек с третьего и четвертого этажей здания. В ликвидации пожара задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава. Горение локализовано в 14.47 (12.47 мск), ликвидировано в 14.55 (12.55 мск)», - сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Шестеро человек, пострадавших от задымления в офисном здании, госпитализированы, в том числе беременная женщина, у которой от полученного стресса начались роды. Врачи приняли роды. Сейчас женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей. Жизнь мамы и новорожденного вне опасности», - передает сообщение пресс-службы минздрава Пермского края агентство ТАСС.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Авто
Экипаж "КамАЗ-мастер" третий раз подряд выиграл ралли "Дакар"
//Политика
//В мире
В ЛНР назвали готовое к применению против Донбасса «техногенное оружие» Киева
//Новости МирТесен
//Общество
В Москве оборудованы 59 мест для купаний на Крещение (адреса)
//Общество
Мария Шукшина раскрыла, сколько заплатили ее дочери Анне за шоу на Первом канале
//В мире
//Новости партнеров
Cколько денег Евгений Петросян тратит на помощницу Татьяну Брухунову
Госпитализированная при пожаре в бизнес-центре в Перми женщина родила
//В мире
В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"
//Общество
Уже в феврале между Крымом и Сирией начнет курсировать 1-й частный корабль
//Криминал
Сотрудники Академии художеств получили срок за попытку вывоза картин из РФ
//Новости СМИ2
//В мире
«Внештатник» спецслужб РФ рассказал «Аргументам недели» о своей трагедии в Сирии
//В мире
Живут же люди! «Смуглянка» Молдавия – вино, музыка и еще раз вино
//Общество
Эколог подтвердил наличие проблемы загрязнения мирового океана
//Общество
"Не панацея": Чубайс оценил цифровизацию как способ борьбы с коррупцией
//Армия
Рассекречен рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году
//Общество
//В мире
//Общество
Судья из Краснодара, предположительно, сбивший девушку, ушел в отставку
//Общество
Историки рассекретили рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году
//В мире
Бывший замглавы Минздрава Белоруссии брал взятки ради лечения за границей
//Общество
В Чите депутат предложила отключать у малоимущих свет по ночам
//Общество
Ремонт керченского колледжа после теракта обойдётся в 114 миллионов
//Общество
Сход лавины на Ангарском перевале сломал ребра сноубордисту на склоне горы
//Политика
Дерипаска подал в суд иск о взыскании с Зюганова 1 миллиона рублей
//Общество
//В мире
На Украине обозначили возможный срок завоевания ДНР и ЛНР киевскими силовиками