Госпитализированная при пожаре в бизнес-центре в Перми женщина родила

В Перми на улице Монастырской произошел пожар в офисном здании. От задымления пострадали 14 человек, шестеро из них были госпитализированы, в том числе – беременная женщина, у которой начались роды.

«Сообщение о задымлении на третьем этаже офисного здания на лице Монастырская, 12-А, поступило на пульт пожарной охраны в 14.10 (12.10 мск). Всего было эвакуировано 14 человек с третьего и четвертого этажей здания. В ликвидации пожара задействовано 8 единиц техники и 24 человека личного состава. Горение локализовано в 14.47 (12.47 мск), ликвидировано в 14.55 (12.55 мск)», - сообщила сегодня пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Шестеро человек, пострадавших от задымления в офисном здании, госпитализированы, в том числе беременная женщина, у которой от полученного стресса начались роды. Врачи приняли роды. Сейчас женщина и ребенок находятся под наблюдением врачей. Жизнь мамы и новорожденного вне опасности», - передает сообщение пресс-службы минздрава Пермского края агентство ТАСС.