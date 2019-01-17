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На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело
17 января 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Уголовное дело заведено на Бориса Золотаревского, одного из кандидатов на пост главы Челябинска. Борис Золотаревский является координатором штаба Алексея Навального в Челябинске. Уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК) заведено из-за конфликта, который возник на строительной площадке Томинского ГОКа, между Золотаревским и охранником. Инцидент произошел в конце июля, на строительную площадку активисты приехали, чтобы записать видеообращение.
Стоит отметить, что летом Бориса Золотаревского сотрудники полиции заподозрили в том, что он состоит в секте «Свидетели Иеговы». Этот вывод они сделали при обыске его квартиры.
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