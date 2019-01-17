Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Происшествия 13+

Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске

17 января 2019, 16:08 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

Челябинские политологи высказали свою точку зрения по поводу того, на каком уровне власти должна решаться судьба пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. Вчера Владимир Путин  заявил, что дом должен быть расселен, несмотря на то, что по результатам экспертиз он годен для проживания.

Политолог Андрей Минченко считает, что такие решения могут приниматься только на федеральном уровне. « У губернатора нет полномочий принимать такие решения, - говорит он. – Между тем, Борис Дубровский неоднократно говорил, что окончательное решение будут принято только после многочисленных экспертиз. Это значит, что президент принял во внимание и позицию губернатора по этому вопросу».

Борис Дубровский отметил, что сейчас власти составляют план всех мероприятий по расселению, все люди получат новые квартиры. Скорее всего, это займет не менее года. 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело

На кандидата на пост главы Челябинска завели уголовное дело 16:45

Уголовное дело заведено на Бориса Золотаревского, одного из кандидатов на пост главы Челябинска. >>

Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске 16:08

Челябинские политологи высказали свою точку зрения по поводу того, на каком уровне власти должна решаться судьба пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. >>
Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков

Прокуратура проверит законность действий челябинских коммунальщиков 09:58

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов намерен обратиться с запросом в прокуратуру по поводу проверки законности действий челябинской управляющей компании «Справедливое ЖКХ». Коммунальщики оставили без горячей воды целый дом, а за замену оборудования требуют с пенсионеров 200 тысяч рублей. >>
Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны»

Анатолий Литовченко: «История Челябинской области связана с историей страны» 09:48

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Литовченко поздравляет жителей Челябинской области с 85-й годовщиной образования региона. Народный избранник напомнил, что страницы истории региона тесно связаны с историей всей страны. >>
В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект

В честь юбилея Челябинской области запущен мультимедийный проект 08:04

17 января южноуральцы отмечают круглую дату – Челябинской области исполняется 85 лет. Журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» подготовили для своих читателей уникальный подарок – запустили сайт (лонгрид), посвященный истории области. >>
Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен

Разрушенный взрывом дом в Магнитогорске будет полностью расселен 16.01 17:28

Такое поручение сегодня, 16 января, правительству Челябинской области дал президент. Владимир Путин. >>

//Новости МирТесен



В Челябинской области проверяют газовое оборудование в жилых домах 16.01 15:25

На Южном Урале проверяют внутриквартирное газовое оборудование. >>
Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами

Эксперты премии «Серебряный Лучник» поделятся профессиональными секретами 16.01 14:00

Эксперты VII Региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал поделятся своими уникальными профессиональными секретами в день публичных защит номинантов, 1 февраля 2019 г. >>
Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске

Прокуратура проверила законность увольнения водителей скорой в Копейске 16.01 11:17

Прокуратура Челябинской области проверила законность увольнения водителей скорой помощи в Копейске и не обнаружила никаких нарушений. С начала этого года сотрудники учреждения переводятся на работу в частную компанию. >>

//Новости СМИ2

В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир

В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир 15.01 13:34

Первые три уведомления на единовременную выплату для покупки новой квартиры получили магнитогорцы, лишившиеся жилья при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. >>
Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах

Браконьеры ответят за ранение лебедя на Увильдах 15.01 12:56

Полиция разыскивает браконьеров, которые прошлой осенью ранили лебедя на Увильдах. Птица находится в Красной книге Челябинской области. >>
Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области

Борис Дубровский отметил лучших журналистов Челябинской области 14.01 21:32

Губернатор Челябинской области сегодня, 14 января, отметил лучших журналистов Южного Урала на торжественном приеме, посвященном Дню российской прессы. >>
Они будут драться за Кубок Президента

Они будут драться за Кубок Президента 14.01 12:11

С 31 января по третье февраля в Краснодаре будет проходить престижный всероссийский боксерский форум. В рамках, которого состоятся бои лучших профессиональных боксеров России на Кубок Президента в легком и суперполусреднем весе. >>
Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру

Потерявшим жилье магнитогорцам разъяснили, как они смогут получить квартиру 11.01 19:52

Квартиры купят жителям Магнитогорска, потерявшим жилье в результате взрыва в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164 >>
Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова

Создана петиция с требованием наказать украинского пранкера Вольнова 11.01 15:02

Петиция адресована депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, авторы требуют уголовного наказания для всех, кто распространяет о трагедии в Магнитогорске ложную информацию. >>

//Новости ADWILE

В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ

В Челябинске эксперты обсудили развитие современных СМИ 11.01 12:22

В медиахолдинге «Гранада Пресс» прошла встреча экспертов и журналистов, которые подвели итоги минувшего года и обсудили развитие современных средств массовой информации. >>
Госдума решила поддержать районные газеты

Госдума решила поддержать районные газеты 11.01 09:43

Государственной Думой было принято решение о дополнительном финансировании печатных изданий региональных СМИ. Деньги получат как газеты областного, так и районного уровня. Об этом заявил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов в преддверии Дня российской печати. >>
Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов

Челябинский аэропорт открывает десять льготных маршрутов 10.01 22:17

В нынешнем году из Челябинска можно будет купить билет по фиксированной цене в Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону, Новый Уренгой, Самару, Нижневартовск, Сургут, с апреля – в Нарьян-Мар, Краснодар, Минеральные воды. >>
На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок»

На Южном Урале активно развивается портал «Витрина закупок» 10.01 14:36

Портал «Витрина закупок» начал работу в декабре 2018 года, он объединяет на одной площадке все государственные и муниципальные закупки. >>
Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу

Борис Дубровский подарил воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу 10.01 12:39

Сегодня, 10 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский подарил 17-летне воспитаннице детского дома поездку по Золотому кольцу. >>
Курчатов: его ядерная изомерия

Курчатов: его ядерная изомерия 10.01 08:34

Глубокой осенью прошлого года автор строк переступил порог незатейливого одноэтажного коттеджа, приютившегося в смолистом сосняке вблизи озера Иртяш в Озерске. Приветливо встретивший гостя розовощекий хозяин был на вид лет 70, поразил своим реальным возрастом – 95 (!) лет. >>

//Новости партнеров

Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске

Дмитрий Медведев выделил 147 млн. рублей пострадавшим в Магнитогорске 09.01 19:43

Из резервного фонда будет выделено 147 миллионов рублей на покупку квартир пострадавшим в Магнитогорске. >>
В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома

В Магнитогорске проведут технический аудит разрушенного дома 09.01 14:37

Такое заявление сделал сегодня, 9 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, в котором подчеркнул, что многие «паразитируют» на подобного рода трагедиях. «Все решения, которые были приняты по этому дому, сделаны на основании технической экспертизы, - сказал Борис Дубровский. >>
В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске

В Челябинске и Москве почтили память погибших в Магнитогорске 09.01 12:27

Аппаратное совещание у губернатора Бориса Дубровского началось с минуты молчания. >>
Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске

Экс-министр уверен, что журналисты поднимают панику в Магнитогорске 05.01 16:26

Такое заявление бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко сделал в связи с последними публикациями, в которых некоторые СМИ утверждают, что взрыв газа в Магнитогорске является террористическим актом. >>
В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя

В сгоревшей маршрутке в Магнитогорске могла находиться семья водителя 05.01 14:35

К такому выводу пришли журналисты издания «Московский комсомолец», которые провели собственное расследование и пообщались с очевидцами происшествия. >>
Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации

Трагедия в Магнитогорске: журналистов просят раскрыть источники информации 04.01 15:45

Представители телеграм-канала «Е-область» просят коллег, которые заявляют о том, что в Магнитогорске произошел террористический акт, раскрыть свои источники информации. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры