Эксперты высказали мнение о поручении президента по дому в Магнитогорске

Челябинские политологи высказали свою точку зрения по поводу того, на каком уровне власти должна решаться судьба пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске. Вчера Владимир Путин заявил, что дом должен быть расселен, несмотря на то, что по результатам экспертиз он годен для проживания.

Политолог Андрей Минченко считает, что такие решения могут приниматься только на федеральном уровне. « У губернатора нет полномочий принимать такие решения, - говорит он. – Между тем, Борис Дубровский неоднократно говорил, что окончательное решение будут принято только после многочисленных экспертиз. Это значит, что президент принял во внимание и позицию губернатора по этому вопросу».

Борис Дубровский отметил, что сейчас власти составляют план всех мероприятий по расселению, все люди получат новые квартиры. Скорее всего, это займет не менее года.