В жилом доме на севере Москвы произошел пожар

В результате пожара, произошедшего в квартире на Флотской улице в северной части российской столицы, два человека пострадали. Об этом журналистам сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на 5-м этаже по адресу улица Флотская, дом 78. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Горела комната и два балкона. Пламя вырывалось из окон дома.

Пожарные спасли четырех человек, двоих из которых в настоящий момент осматривают врачи. Также отмечается, что в ходе ЧП из дома было эвакуировано 10 человек, передает ТАСС.