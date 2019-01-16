Взрыв прогремел на заводе в Ленинградской области

Утром в среду, 16 января, стало известно, что на заводе по производству химических добавок для строительства в Ленинградской области прогремел взрыв. Инцидент случился в Кингисеппском районе.

Согласно последней информации, взрыв произошел в рамках проведения работ, вероятно, из-за нарушения техники безопасности, передает сегодня ТАСС.

Глава администрации района Елена Антонова отметила, что на территории завода взорвалась селитра, вследствие чего было повреждено двухэтажное знание. В момент инцидента в помещениях почти никого не было, пострадали два человека.

Известно, что после взрыва на заводе вспыхнул пожар, который удалось быстро ликвидировать.