В московском центре соцреабилитации для инвалидов умерла девочка

В московском центре социальной реабилитации для детей-инвалидов на днях скончалась маленькая девочка. Согласно последней информации СК, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова отметила, что умершего ребенка нашли в центре, расположенном на юго-западе столицы.

Как уточняет "Росбалт", ссылаясь на слова эксперта, девочка скончалась из-за механической асфиксии. Следователи сейчас проводят допросы сотрудников учреждения. Есть информация, что шестилетняя пациентка случайно проглотила воздушный шарик и задохнулась. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.