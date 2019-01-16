Во Владивостоке неизвестные злоумышленники закидали камнями машину "скорой помощи", приехавшую на вызов. Информацию об этом предоставили в городском управлении МВД утром в среду, 16 января.

Об инциденте рассказала дежурный врач "скорой", которая отметила, что на улице Гризодубовой неизвестные забросали машину с медиками камнями, передает РИА "Новости".

Сотрудники местного издания Vlnews24 утверждают, что нападение на врачей совершила группа мужчин, которые, вероятно, и вызвали "скорую помощь" для девушки из их компании. Граждане вели себя агрессивно, вследствие чего медикам пришлось закрыться в машине и вызвать полицию. Один из камней разбил лобовое стекло транспортного средства.