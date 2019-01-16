В Петербурге несколько автомобилей провалились в яму с кипятком

В Московском районе Санкт-Петербурга сразу несколько автомобилей провалились в яму с кипятком. На месте инцидента работали специалисты, которые также уточняли информацию о пострадавших.

Сообщение о технологическом дефекте трубопровода диаметром 400 мм неподалеку от дома номер 4 по улице Орджоникидзе поступило во вторник вечером. В результате было отключено отопление в двух жилых домах, хотя перебоев с горячим водоснабжением не было, передает РИА "Новости"

В зоне дефекта несколько машин ушли под воду, однако данных о травмированных гражданах пока нет. К утру среды на месте инцидента завершились сварочные работы.