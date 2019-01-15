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В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир

15 января 2019, 13:34 [«Аргументы Недели. Челябинск», Анна Поперечная ]

В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир
Место трагедии в Магнитогорске

Первые три уведомления на единовременную выплату для покупки новой квартиры получили магнитогорцы, лишившиеся жилья при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. В область уже поступили средства в размере 147 миллионов рублей, выделенные на покупку квартир из резервного фонда правительства РФ. Жилье получат собственники квартир из 7 и 8 подъездов. Стоимость жилья рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра на Южном Урале – 31 725 рублей. Борис Дубровский, губернатор Челябинской области подчеркнул, что нуждающиеся жилье могут купить квартиру не только в Магнитогорске, но и в любом другом городе России. 

 

Фото - Вячеслава Шишкоедова

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