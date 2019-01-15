В Магнитогорске пострадавшие от взрыва получают документы на покупку квартир

Первые три уведомления на единовременную выплату для покупки новой квартиры получили магнитогорцы, лишившиеся жилья при взрыве дома по проспекту Карла Маркса, 164. В область уже поступили средства в размере 147 миллионов рублей, выделенные на покупку квартир из резервного фонда правительства РФ. Жилье получат собственники квартир из 7 и 8 подъездов. Стоимость жилья рассчитывается исходя из средней стоимости квадратного метра на Южном Урале – 31 725 рублей. Борис Дубровский, губернатор Челябинской области подчеркнул, что нуждающиеся жилье могут купить квартиру не только в Магнитогорске, но и в любом другом городе России.

Фото - Вячеслава Шишкоедова