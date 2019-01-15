Взрыв газа произошел в Брянской области, есть пострадавшие

В частном доме, расположенном в Брянской области, произошел взрыв газа. Согласно последней информации сотрудников МЧС, в результате случившегося пострадали три человека – члены одной семьи.

Известно, что хлопок произошел в Симонтовке минувшей ночью. При взрыве газа возгорания не было. Как уточняет днем во вторник, 15 января, издание "Брянские новости", в ходе случившегося была повреждена внутренняя перегородка дома, а также его внешняя панель.

Впоследствии выяснилось, что данное здание еще в 2017 году было отключено от газоснабжения. Сейчас устанавливается, что именно стало причиной случившегося.