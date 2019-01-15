В Подмосковье мужчина пострадал от взрыва гранаты времен ВОВ

В Талдомском районе Подмосковья мужчина подорвался на гранате времен Великой Отечественной войны. Информацию во вторник, 15 января, предоставили сотрудники пресс-службы областного главка МВД.

Отмечается, что мужчина пытался разобрать обнаруженный боеприпас и в какой-то момент устройство взорвалось. Человек получил травмы и был доставлен в больницу, передает ТАСС.

По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".