На Ферганской улице в Москве образовался гигантский провал грунта

Утром во вторник, 15 января, на улице в московском районе Выхино-Жулебино образовался гигантский провал грунта. Согласно последней информации, происшествие случилось сегодня на Ферганской улице.

Автомобилистов просят учитывать, что на участке дороги от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда движение сейчас полностью закрыто. Именно поэтому следует тщательно планировать свои маршруты и выбирать пути объезда, передает сегодня "Росбалт".

Сейчас на месте случившегося работают сотрудники дорожных служб.

Напомним, в прошлом году проседание грунта было зафиксировано на том же самом месте.