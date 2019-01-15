Сбой произошел на Филевской линии московского метро

Утром во вторник, 15 января, на Филевской линии московского метро произошел сбой. Согласно последней информации, в настоящий момент поезда не ходят между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская".

Сотрудники столичной подземки в сообщении на официальной страничке в социальной сети Twitter уточнили, что движения поездов сейчас нет по техническим причинам.

Составы ходят в обычном режиме между станциями "Александровский сад" и "Багратионовская". Предполагается, что специалистам удастся восстановить движение в течение получаса. Пока не поступало данных о том, что именно произошло на участке Филевской линии, передает RT.