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Сбой произошел на Филевской линии московского метро
15 января 2019, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 15 января, на Филевской линии московского метро произошел сбой. Согласно последней информации, в настоящий момент поезда не ходят между станциями "Кунцевская" и "Багратионовская".
Сотрудники столичной подземки в сообщении на официальной страничке в социальной сети Twitter уточнили, что движения поездов сейчас нет по техническим причинам.
Составы ходят в обычном режиме между станциями "Александровский сад" и "Багратионовская". Предполагается, что специалистам удастся восстановить движение в течение получаса. Пока не поступало данных о том, что именно произошло на участке Филевской линии, передает RT.
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