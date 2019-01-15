Увеличилось количество госпитализированных граждан после взрыва в Шахтах

Утром во вторник, 15 января, стало известно, что количество госпитализированных после взрыва в Шахтах граждан увеличилось. Согласно последним данным, в больницу были доставлены еще два человека.

Министр здравоохранения региона Татьяна Быковская сегодня отметила, что в медучреждение поместили пожилую женщину, состояние которой в минувший понедельник ухудшилось, а также инвалида-колясочника, которому необходим постоянный уход, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что госпитализированы были маленькая девочка и ее отец. Состояние обоих сейчас оценивается как стабильное.