Крыша школы обрушилась в Саратовской области под тяжестью снега. Представитель экстренных служб региона во вторник заявил, что в результате случившегося в учебном заведении никто не пострадал.

Крыша рухнула на площади около 150 квадратных метров в школе под номером 8, расположенной в городе Новоузенск. Как отмечает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на источники, инцидент произошел именно из-за того, что была превышена возможная нагрузка снега на кровлю.

На месте случившегося в настоящий момент работают специалисты. В учебном заведении уже начались восстановительные работы.