Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Шахтах

Во вторник утром, 15 января, стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Шахтах. Информацию предоставила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Согласно последним данным, двухлетняя девочка и ее отец, пострадавшие в результате взрыва газа, сейчас находятся в стабильном состоянии, передает "Свободная пресса".

Ранее сообщалось, что ребенок был доставлен в детскую областную больницу в Ростове-на-Дону, а отца прооперировали в Шахтах. Мужчине не требуется перевод в другую клинику, сообщает ТАСС.

Происшествие случилось накануне в квартире на девятом этаже жилого дома. Два человека погибли, семеро получили травмы различной степени тяжести. Сообщалось также о троих гражданах, которые числятся пропавшими без вести.