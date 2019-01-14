На территории заповедника у Киево-Печерской лавры произошел пожар

Возле монастырского комплекса Киево-Печерской лавры загорелось здание, площадь пожара составила около 200 кв.м. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По данным ведомства, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Из-за угрозы обрушения перекрытий между первым и вторым этажами пожар тушили с улицы.

В ликвидации возгорания принимали участие 44 спасателя и 11 единиц специальной техники. В настоящее время пожар потушен. Отмечается, что загоревшееся здание не относится к комплексу Киево-Печерской лавры.

"Пожар произошел на территории заповедника, это не монастырская территория. Здания монастыря не пострадали. Эвакуации не было", - рассказал РИА Новости архиепископ Украинской православной церкви Климент Вечеря.