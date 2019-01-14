Раненный в сердце мэр Гданьска скончался
14 января 2019, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений. Об этом сообщили в понедельник, 14 января, польские медики.
Напомним, как ранее сообщали АН, нападение на Адамовича произошло в воскресенье, 13 января. Нападавший объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме, в которой якобы оказался незаконно.
Медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу. Однако, полученные ранения, несмотря на действия врачей, повлекли за собой смерть мэра.
Адамович получил серьезные ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости: "Несмотря на все предпринятые усилия, мы не смогли спасти его", - сказал главврач медучреждения, пишет РБК.