Раненный в сердце мэр Гданьска скончался

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице от полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений. Об этом сообщили в понедельник, 14 января, польские медики. Мэра Гданьска ударили ножом в ходе благотворительного концерта

Напомним, как ранее сообщали АН, нападение на Адамовича произошло в воскресенье, 13 января. Нападавший объяснил свои действия местью за пытки в тюрьме, в которой якобы оказался незаконно.

Медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу. Однако, полученные ранения, несмотря на действия врачей, повлекли за собой смерть мэра.

Адамович получил серьезные ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости: "Несмотря на все предпринятые усилия, мы не смогли спасти его", - сказал главврач медучреждения, пишет РБК.