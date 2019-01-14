Житель дома в Шахтах, где прогремел взрыв, рассказал о случившемся

Житель дома в городе Шахты, где сегодня прогремел взрыв бытового газа, рассказал о случившемся. Мужчина по имени Дмитрий Тимофеев сообщил, что хлопок произошел около шести утра по местному времени.

По словам мужчины, он проснулся из-за того, что мимо его кровати пролетела выбитая взрывной волной межкомнатная дверь. Сейчас на его жилплощади, расположенной на восьмом этаже, сильно повреждены стены, двери и окна.