Задержан человек, распространивший ложные данные о бомбах в аэропортах Москвы

Днем в понедельник, 14 января, в Москве удалось задержать мужчину, который подозревается в распространении заведомо ложной информации о взрывных устройствах сразу в трех столичных аэропортах.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу уточнили, что личность звонившего была установлена сотрудниками московской полиции довольно быстро. В настоящий момент подозреваемого опрашивают, передает сегодня ТАСС.

Источник не исключает, что этот мужчина страдает психическим заболеванием. Пока не уточняется, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.