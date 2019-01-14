После взрыва газа в Шахтах неизвестна судьба семьи из трех человек и женщины

После взрыва газа в жилом доме в Шахтах по-прежнему остается неизвестной судьба семьи из трех человек, а также еще одной женщины. Соответствующую информацию предоставил губернатор Ростовской области.

Ранее сегодня сообщалось, что спасатели активно работают на месте происшествия, однако все еще не могут найти четырех человек, передает РИА "Новости".

Уточняется, что работы по разбору завалов займут не менее суток, поскольку обрушение вызвало серьезные последствия. В настоящий момент специалисты пытаются установить точную причину случившегося. Выясняется также, в каком состоянии находятся пострадавшие.