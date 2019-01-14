Двое рабочих выпали из строительной люльки в центре Москвы, один из них погиб

В центре Москвы в понедельник, 14 января, двое рабочих выпали из строительной люльки во время проведения высотных работ. Согласно последней информации, в результате случившегося один из мужчин погиб.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова отметила, что инцидент произошел на улице Пречистенка в самом центре столицы. Второй пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение, передает сегодня ТАСС.

По факту случившегося в настоящий момент проводится доследственная проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.