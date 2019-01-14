Московские аэропорты проверяют после анонимных сообщений о минировании

Здания московских аэропортов проверяют после поступления анонимных сообщений о заложенных бомбах. Соответствующую информацию утром в понедельник, 14 января, предоставили в экстренных службах столицы.

Специалисты тщательно осматривают помещения аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, чтобы проверить информацию о минировании, передает РИА "Новости"

Подчеркивается, что эвакуация пассажиров и работников аэропортов в настоящий момент не проводится. Сейчас эксперты пытаются выяснить, кто именно сообщил руководству московских авиагаваней о "бомбах", а также выяснить, где этот человек находится.