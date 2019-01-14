В Подмосковье случилось дорожно-транспортное происшествие с участием машины такси и "Газели". Согласно последней информации осведомленных источников, в результате аварии пострадали три человека.

ДТП случилось в подмосковном Домодедово в минувшее воскресенье, 13 января. В пресс-службе столичной полиции подтвердили, что произошло столкновение такси и "Газели", однако не уточнили, по какой причине возникла авария, передает Агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что среди пострадавших двое детей. Данных об их состоянии пока не поступало. По факту случившегося проводится проверка.