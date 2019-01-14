Утром в понедельник, 14 января, рядом со станцией московского метро "Комсомольская" произошла поножовщина. Информацию об этом ранее сегодня предоставил источник в правоохранительных органах столицы.

Известно, что ножевое ранение неподалеку от станции "Комсомольская" получил 21-летний мужчина. Сотрудники подземки вызвали "скорую помощь", сообщает телеканал "360".

Пострадавший был экстренно доставлен в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. К настоящему моменту данных о состоянии мужчины не поступало. Не уточняется, был ли задержан нападавший, а также, на какой почве произошел конфликт.