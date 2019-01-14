Мертвую женщину нашли в подъезде жилого дома на западе Москвы

Мертвая женщина была обнаружена в подъезде жилого дома на западе Москвы. Согласно последней информации, страшная находка была сделана на лестничной площадке вечером в минувшее воскресенье, 13 января.

Тело женщины, которой на вид от 35 до 40 лет, находилось между 9 и 10 этажами жилого дома на Заречной улице, сообщает сегодня "Росбалт".

Подчеркивается, что к моменту обнаружения дама была мертва около восьми часов. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова отметила, что женщина, вероятнее всего, не имела постоянного места жительства. Проводится доследственная проверка.