Ребенок упал в канализационный люк в Новой Москве

В поселке Коммунарка, расположенном в Новой Москве, ребенок провалился в канализационный люк. Соответствующую информацию утром в понедельник предоставили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Инцидент произошел на Бачуринской. Туда незамедлительно прибыли спасатели, однако прохожим удалось вытащить ребенка самостоятельно, передает ТАСС.

Уточняется, что ребенок жив. В настоящий момент его тщательно осматривают медики. Пока не сообщается, в каком состоянии находится спасенный. Выясняется, по какой причине он находился на улице без присмотра взрослых, а также, как именно провалился в люк.