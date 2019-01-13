Из ресторана в центре Москвы эвакуировали 400 человек

В ресторане на Новом Арбате в центре Москвы загорелось масло во фритюре. Около четырехсот человек были эвакуированы из заведения в результате инцидента, рассказали в экстренных службах столицы.

«После возгорания масла во фритюре в ресторане по адресу: улица Новый Арбат, дом 19, из заведения вывели порядка 400 человек», - сообщил представитель столичной экстренной службы.

Сотрудники ресторана смогли потушить возгорание порошковым огнетушителем до прибытия пожарно-спасательных служб. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента, сообщает РИА Новости.