Беженец с ножом напал в Германии на беременную женщину

Мигрант из Афганистана в больнице напал с ножом на беременную женщину в городе Бад-Кройцнах (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Как отмечает ТАСС, нерожденного ребенка спасти не удалось.

По данным правоохранителей, в больнице между 25-летним просителем убежища из Афганистана и беременной произошел конфликт, после чего мужчина схватил нож и несколько раз ударил женщину.

Гражданка Польши, 25-летняя женщина, получила серьезные ранения и была экстренно прооперирована. Нападавший в настоящий момент задержан, полиция ведет расследование произошедшего.