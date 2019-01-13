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Более 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае
13 января 2019, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Власти китайского города Шэньму в провинции Шаньси, где днем ранее произошел обвал на шахте, заявили о 21 погибшем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства города.
Обрушение перекрытий на шахте, принадлежащей компании "Байцзи майнинг", произошло в субботу ориентировочно в 16:30 по местному времени (11:30 по московскому), сообщает издание.
Под землей в этот момент находились 87 горняков. Спасателям удалось спасти 66 из них, еще 19 погибли. В настоящее время стало известно еще о двух, которые оставались под землей, пытаясь спастись.
В воскресенье утром спасатели обнаружили под завалами их тела. Ведется расследование, причины аварии, унесшей жизни двух десятков человек, на текущий момент устанавливаются.
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