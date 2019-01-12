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Неизвестные обстреляли автомобиль начальника ЦПЭ Ингушетии
12 января 2019, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Сунженском районе республики Ингушетия неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.
В результате обстрела начальник ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев не пострадал, но трое сопровождавших его сотрудников полиции получили ранения. «Один из раненых сотрудников полиции находится в тяжелом состоянии. Состояние двух других – средней тяжести. Угрозы жизни нет», - проинформировали в республиканской клинической больнице, куда были доставлены пострадавшие полицейские.
По предварительным данным, обстрелявшие автомобиль начальника ЦПЭ Ингушетии находились в проезжавшем мимо автомобиле, сообщает РИА Новости.
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