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На крыше девятиэтажного жилого дома в Крыму взорвались газовые баллоны
12 января 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
На крыше жилого девятиэтажного дома в крымском городе Щелкино произошел взрыв двух газовых баллонов. Информацию о происшествии в субботу, 12 января, предоставил источник в экстренных службах.
Согласно последним данным, взрыв прогремел во время ремонтных работ, которые проводились на крыше дома. После хлопка газа на месте сразу же вспыхнул пожар. Как уточняет сегодня ТАСС, пламя довольно быстро охватило площадь не менее 12 квадратных метров.
Известно, что в результате случившегося ни один человек не пострадал. Информации о разрушениях в здании также пока не поступало.
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