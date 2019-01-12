На стоянке в Москве грузовик протаранил 10 автомобилей

На юге Москвы грузовая машина протаранила сразу десять автомобилей, которые были припаркованы на стоянке. Информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы столичного управления ГИБДД.

В ведомстве утром в субботу, 12 января, уточнили, что инцидент произошел в районе 29-го километра Московской кольцевой автодороги на внешней стороне. Грузовик, выезжая со стоянки, допустил столкновения с десятью автомобилями и нанес им повреждения.

Пока не установлено, по какой именно причине это произошло. Известно, что в результате случившегося ни один человек не пострадал, передает ТАСС.